Novavax in forte rialzo dopo accordo con GAVI per distribuzione vaccini

Novavax

(Teleborsa) -azienda biotech statunitense,nel pre-market, in previsione di una seduta in positivo, dopo aver stretto una, l'Alleanza Globale per i Vaccini.Novavax fornirà oltrea GAVI all'interno del programma, il programma globale il cui obiettivo è garantire che le persone di tutto il mondo, anche nei Paesi più poveri, abbiano accesso ai vaccini contro la Covid-19.Le dosi di vaccino saranno prodotte e distribuite a livello globale da Novavax e Serum Institute of India (SII). Il vaccino di Novavax ha riportato risultati promettenti e la sua sperimentazione procede in due studi clinici dinegli Stati Uniti, Messico e Regno Unito. La società potrebbe richiedere a breve l'autorizzazione di emergenza allaamericana, mentre l'Agenzia europea per il farmaco () ha avviato l'esame dei dati sul vaccino in "revisione continua" a inizio febbraio.