Rialzo controllato per il comparto chimico italiano (+0,52%), slancio per Aquafil

(Teleborsa) - Giornata in moderato rialzo per l', che termina gli scambi sui livelli di chiusura di ieri, allineato con ilIlha aperto a 21.600,6, in recupero dello 0,52%, rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'mostra un incremento dello 0,40% a 1.257.Tra i titoli adell'indice chimico, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 4,50%.Prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 3,45% sui valori precedenti.