Via alla partnership tra American Airlines e JetBlue Airway

(Teleborsa) - Latra, annunciata nel luglio 2020, si concretizza con l’introduzione di 33 nuove rotte interne negli Stati Uniti e 50 collegamenti operati in codeshare da Boston e dal Jfk di New York a partire dal 25 febbraio.American Airlines si prepara a introdurre, di cui sei dal Jfk verso nuove destinazioni in America Latina e Caraibi. In particolare, tre nuove rotte giornaliere da New York a Cali, Bogotà e Medellin in Colombia e un volo trisettimanale per Santiago del Cile.L’alleanza tra American Airlines e JetBlue Airways ha comportato la cessione di sette coppie di slot al Jfk e sei all’aeroporto Ronald Reagan National di Washington.