Wall Street chiude in frazionale ribasso

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,38% sul, troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso l', che ha perso lo 0,44%, chiudendo a 3.914 punti.Leggermente negativo il(-0,45%); come pure, in lieve ribasso l'(-0,51%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. Nel listino, i settori(-2,27%),(-0,76%) e(-0,65%) sono stati tra i più venduti.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,46%),(+1,32%),(+0,93%) e(+0,90%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,41%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,29%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,88%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,73%.Tra i(+4,15%),(+3,27%),(+2,89%) e(+2,47%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,08%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,46%.Affonda, con un ribasso del 2,34%.Crolla, con una flessione del 2,21%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:15:45: PMI servizi (atteso 57,5 punti; preced. 58,3 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 58,5 punti; preced. 59,2 punti)16:00: Vendita case esistenti, mensile (atteso -1%; preced. 0,7%)16:00: Leading indicator, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,3%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (preced. 9,1%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 1%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (preced. 89,3 punti).