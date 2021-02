Banca Carige, Giuseppe Boccuzzi è il nuovo presidente

Banca Carige

(Teleborsa) - L’assemblea degli azionisti diha nominato membri del consiglio di amministrazione, candidati dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che resteranno in carica per la durata residua del mandato dell’attuale CdA (dicembre 2022). Inoltre Giuseppe Boccuzzi è stato nominatodella banca ligure e Paolo RavàGiuseppe Boccuzzi ha lavorato indal 1975 al 2014, assumendo nel tempo alte funzioni dirigenziali nella supervisione bancaria e nella gestione delle crisi di banche e di altri intermediari finanziari. Dal primo febbraio 2014 al 31 dicembre 2020 è stato direttore generale del. Dal 2015 è stato Presidente dell’European Regional Committee dell’International Association of Deposit Insurers (IADI), l’associazione mondiale dei fondi di garanzia dei depositi.Paolo Ravà è presidente dell’Ordine dei Dottorie degli Esperti contabili di Genova dal gennaio 2017 e nell'arco di trent'anni di carriera ha offerto consulenza aziendale a società di capitali nazionali ed internazionali in campo amministrativo-contabile, finanziario e fiscale, con focus sull'attività die consulenza in operazioni di finanza aziendale.