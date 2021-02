Borgosesia, prestito obbligazionario scadenza 2026 ammesso su ExtraMOT

Borgosesia

(Teleborsa) -annuncia che Borsa Italiana hae stabilito l’avvio della fase di conclusione dei contratti condizionati all’emissione delle obbligazioni rappresentanti isenior unrated,non garantito, non convertibile e non subordinato denominato, per un ammontare di 10 milioni di euro, da collocare presso investitori professionali in Italia e qualificati in Italia e all’estero.Le obbligazioni non sottoscritte o non offerte in sottoscrizione nel periodo di distribuzione, potranno essere sottoscritte o offerte in sottoscrizione fino ad un controvalore massimo complessivo di 20 milioni di euro nell’ambito di periodi di sottoscrizione aggiuntivi.Ilattraverso la piattaforma di distribuzione di ExtraMot persalvo chiusura anticipata disposta dalla Società. Tutti i contratti conclusi saranno liquidati il 9 marzo 2021.Per i contratti condizionati conclusi nel periodo di distribuzione, Equita SIM è stata incaricata da BPER Banca, arranger dell’emissione, ad agire in qualità di operatore aderente al mercato incaricato della distribuzione.Le Obbligazioni avranno unsu base annua - pagabile in due cedole semestrali – una– salva la facoltà di rimborso anticipato da parte dell’Emittente a partire dal 1° giugno 2024 - e verranno emesse per il 100% del valore nominale di sottoscrizione con un taglio pari a 1.000 euro.Borgosesia utilizzerà i proventi derivanti dalla sottoscrizione del Prestito Obbligazionario per lo sviluppo del proprio core business ed in specie per l’acquisto, nell’ambito di special situation, di immobili a prevalente destinazione residenziale allo scopo di ultimarli e venderlifrazionatamente.