Borse europee in calo. A Milano spicca il settore autostradale

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia. Sul listino milanese spiccano, la migliore del FTSE MIB in attesa che la cordata capitanata da CDP avanzi l'offerta per Autostrade per l'Italia, e, che segna un +27% dopo che la famiglia Gavio e il fondo francese Ardian hanno lanciato una offerta pubblica di acquisto volontaria nei confronti del gestore autostradale.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,01%. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1.796,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 59,49 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +93 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,62%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,63%, in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,79%, e sottotonoche mostra una limatura dello 0,65%.Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dello 0,83% sul; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che continua la seduta a 25.014 punti, in calo dello 0,73%.Leggermente positivo il(+0,42%); poco sotto la parità il(-0,58%).In buona evidenza a Milano i comparti(+0,86%),(+0,53%) e(+0,42%).Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti(-2,06%),(-1,86%) e(-1,48%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,06%),(+1,29%),(+0,86%) e(+0,86%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,76%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,48%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,20%.In caduta libera, che affonda del 2,18%.di Milano,(+27,34%),(+3,73%),(+3,23%) e(+3,20%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,49%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,06 punti percentuali.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,95%.scende dell'1,88%.