Enac, il Direttore Generale Quaranta confermato come Presidente EATEO

(Teleborsa) - Il Direttore Generale dell’, è stato confermato per altri due anni(European Association of Aviation Training and Educational Organisations), organizzazione europea che si occupa di formazione aeronautica a favore di tutte le componenti del sistema aviazione, tra cui regolatori, compagnie aeree, aeroporti, fornitori di servizi di navigazione aerea, associazioni di categoria, università, centri di ricerca.Come si legge in una nota di ENAC, nel corso dell’ultimo anno l'associazione ha continuato a operare, nonostante la pandemia, con una serie di incontri e gruppi di lavoro online aperti anche a organizzazioni non europee, al fine di individuare le best practices per contribuire, attraverso il presidio e l’aggiornamento costante della formazione, al superamento della crisi e alla ripresa del settore.