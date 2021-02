Eni riavvia produzione impianto liquefazione Damietta in Egitto

Eni

(Teleborsa) -annuncia ile la partenza deldall'impianto di liquefazione di. Si tratta del primo carico di GNL prodotto dal terminale dopo la sua chiusura nel 2012.Tale evento - sottolinea l'azienda di san Donato Milanese - rappresenta unnel processo di chiusura dell'volto a risolvere tutte le controversie pendenti tra le parti ed a riavviare le attività dell'impianto. L'accordo ha già ricevuto tutte le autorizzazioni delle autorità competenti e la sua chiusura definitiva è prevista per la prima metà di marzo."Ciò avviene in un momento importante, in cui, anche grazie alla rapida messa in produzione delle recenti scoperte di gas naturale di Eni, soprattutto dai campi di Zohr e Nooros, l’Egitto ha riacquistato la piena capacità di soddisfare la domanda interna di gas e può destinare la produzione eccedente all’esportazione attraverso gli impianti di GNL".