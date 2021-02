Giornata in tenuta per il comparto beni industriali a Milano (+0,49%)

settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica

FTSE Italia Industrial Goods & Services

indice EURO STOXX Industrial Goods & Services

Atlantia

media capitalizzazione

ASTM

El.En

ENAV

Ftse SmallCap

Biancamano

Irce

Bastogi

(Teleborsa) - Si muove in territorio positivo il, che prende il via in moderato rialzo rispetto alla vigilia, performando molto meglio dell'che dà segnali di maggiore debolezza.Ilha aperto a 35.741,4, in recupero dello 0,49% rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'evidenzia un più deciso calo dell'1,05% a 1.020.Tra ledi Piazza Affari del comparto beni industriali, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,29%.Tra i titoli adell'indice beni industriali, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 27,24%.Svettache segna un importante progresso del 3,95%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,50%.Tra le azioni del, ottima performance per, che scambia in rialzo del 6,87%.Vola, con una marcata risalita del 2,94%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,93%.