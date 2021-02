Giù l'indice delle aziende sanitarie (-2,02%)

comparto sanitario italiano

(Teleborsa) - Scambi al ribasso per il, mentre mostra un'intonazione debole ilIlprocede a quota 266.068 in diminuzione di 5.427,2 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'continua debole a 845 dopo aver avviato la seduta a 849.Tra le azioni più importanti del comparto sanitario di Milano, aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 2,48% sui valori precedenti.Affonda, con un ribasso del 2,47%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,17%.Tra ledi Piazza Affari, seduta in ribasso per, che mostra un decremento dell'1,27%.