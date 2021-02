Milleproroghe, ok delle commissioni: oggi il testo in aula alla Camera

(Teleborsa) - Ok delle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera al decreto. Il testo è atteso oggi inper il via libera in prima lettura per poi passare al Senato.Tra le misure approvate c'è anche l'ampliamento della squadra alper attuare il: saranno 30 e non più 20 le assunzioni ad hoc anche se saranno inseriti criteri più stringenti per il concorso oltre alla possibilità di chiamare fino a 10 dipendenti delle altre amministrazioni per l'apposita unità di missione creata alla. Nel provvedimento è stato inoltre stabilito che ci sarà tempo fino al 31 marzo per presentare le domande per laÈ stato prolungata invece di 6 mesi la scadenza dei tempi per l'utilizzo delche arriva così al 31 dicembre 2021. Allargata la platea dei precari della pubblica amministrazione coinvolti dalle procedure di stabilizzazione: le commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera hanno infatti riformulato e approvato una proposta di vari gruppi per dare un anno in più aidellaper maturare i requisiti, anche per partecipare ai concorsi con posti riservati a loro al 50%. Si prevede infatti che i tre anni di contratto, anche non continuativi negli ultimi 8 vadano maturati non entro il 31 dicembre 2020 ma entro il 31 dicembre 2021.In tema di, All'interno del Milleproroghe c'è anche un nuovo rinvio della: le commissioni hanno infatti approvato un emendamento che mantiene il mercato di maggior tutela per un altro anno: il passaggio al mercato libero scatterà quindi dal 1 gennaio 2023 (non più dal 1 gennaio 2022 come indicato precedentemente). È stata disposta anche unadel blocco delle nuoveper le. È stato spostato infatti al 30 settembre il termine per l'approvazione del nuovo Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (Pitesai) a cui è legata la sospensione dei procedimenti autorizzativi.Infine, nel decreto approvato dalle Commissioni sono previsti per i Comuni 180 giorni (erano 60) per fare le loro osservazioni sulladelle aree utilizzabili per il(Cnapi): il seminario nazionale – propedeutico all'adozione della nuova carta – si svolgerà invece dopo 240 giorni, anziché dopo 120.