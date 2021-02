Piazza Affari debole con le altre Borse europee nonostante Spread e Lagarde

S&P-500

(Teleborsa) -, mentre Wall Street conferma un andamento negativo con l'che cede mezzo punto percentuale. A frenare i mercati concorre il, che potrebbe condurre ad un prematuro ritiro degli stimoli, anche se la, ha confermato nel pomeriggio che si stanno monitorando attentamente i rendimenti di alcuni titoli sovrani. E anche laha confermato l'importanza del mercato del lavoro l'exit strategy.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,29%. Giornata di forti guadagni per l', che segna un rialzo dell'1,55%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+2,97%), che raggiunge 61 dollari per barile.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +94 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,59%.deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, senza slancio, che negozia con un -0,18%, eè stabile, riportando un moderato -0,11%.Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,55%; sulla stessa linea il, che retrocede a 25.080 punti. Leggermente positivo il(+0,48%); in lieve ribasso il(-0,57%).In buona evidenza a Milano i comparti(+3,63%),(+1,52%) e(+1,47%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-2,15%),(-2,08%) e(-1,94%).Tra lea grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 4,62%, rinvigorita dal prezzo pagato per l'OPA su ASTM , in vista della scadenza del termine per l'offerta di CDP su ASPI.Effervescente, con un progresso del 3,97%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 3,76%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 3,49%.I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -3,38% dopo i risultati d'esercizio Lettera su, che registra un importante calo del 3,07%.Affonda, con un ribasso del 2,66%.Crolla, con una flessione del 2,28%.del FTSE MidCap,(+27,63%), che fa un balzo verso il corrispettivo dell'OPA Bene anche(+4,84%),(+4,81%) e(+4,35%).Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,88%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,37%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,02%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,96%.