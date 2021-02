Senza slancio il settore viaggi e intrattenimento a Milano (+0,52%), brilla S.S. Lazio

comparto viaggi e intrattenimento

comparto viaggi e intrattenimento europeo

FTSE Italia Travel & Leisure

indice EURO STOXX Travel & Leisure

mid-cap

Autogrill

small-cap

S.S. Lazio

(Teleborsa) - Lieve rialzo per il, che si attesta sulla linea di parità. Brilla, invece, ilIlha aperto a quota 26.906,3, per portarsi ora a 27.161,9, in rialzo di 140 punti rispetto alla chiusura di ieri, mentre l'avanza dell'1,53% a 214.Tra leitaliane, modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,77%.Tra ledi Milano, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,80%.