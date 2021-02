Appuntamenti e scadenze del 23 febbraio 2021

4Aim Sicaf

(Teleborsa) -G20 - Primo "Culture Working Group Meeting" in videoconferenzaParlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoVideoconferenza informale dei ministri degli Affari europei - La presidenza portoghese informerà i ministri in merito alla Conferenza sul futuro dell'Europa. I ministri procederanno quindi a uno scambio di opinioni sul piano d'azione per la democrazia europea. Valuteranno inoltre la situazione delle relazioni UE-Regno UnitoGiappone - Borsa di Tokyo chiusa per festività15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema18.00 - Quali scelte e quali politiche per la reputazione dell'università - Evento conclusivo del ciclo di presentazioni della Ricerca "L'Italia e la sua reputazione: l'università" di italiadecide in collaborazione con Intesa Sanpaolo, in streaming su Luiss Social TV. Intervengono: Gian Maria Gros-Pietro, Presidente Intesa Sanpaolo, Luciano Violante, Presidente Fondazione Leonardo – Civiltà, Paola Severino, Vice Presidente Università Luiss Guido Carli, Gaetano Manfredi, Professore di Ingegneria, Università degli Studi di Napoli Federico IITesoro - Asta CTZ - BTP€i- CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020- CDA: Approvazione dei risultati preliminari consolidati relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020- Appuntamento: Presentazione agli investitori del piano industriale 2021-2025, in modalità virtuale.- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio, del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e del piano strategico 2021-2023- CDA: Approvazione dei risultati preconsuntivi e del piano economico-finanziario 2021 - 2023- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati alla comunità finanziaria