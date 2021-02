Chiusura in negativo per Piazza Affari e le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Anche Wall Street sembra in preda al cattivo umore, nonostante le rassicurazioni del capo della Federal Reservesul fatto che la FED manterrà l'attuale politica monetaria accomodante.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,215. L'è sostanzialmente stabile su 1.806,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,18%) si attesta su 61,59 dollari per barile.Sale lo, attestandosi a +96 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,64%.giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,61%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,21%, e guadagno moderato per, che avanza dello 0,21%.Il listino milanese chiude la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,30%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,41%, scambiando a 24.978 punti.Negativo il(-0,93%); come pure, in forte calo il(-2,07%).Si distinguono a Piazza Affari i settori(+3,42%),(+0,77%) e(+0,61%).Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti(-3,87%),(-2,61%) e(-2,37%).Tra lea grande capitalizzazione, exploit di, che mostra un rialzo del 3,17%.Su di giri(+2,15%).Buona performance per, che cresce dell'1,77%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,59%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che chiude la seduta con -4,61%.In apnea, che arretra del 2,80%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,69%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,69%.di Milano,(+7,28%),(+6,03%),(+4,84%) e(+2,45%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che termina le contrattazioni a -5,44%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,85%.Affonda, con un ribasso del 4,13%.Crolla, con una flessione del 3,49%.