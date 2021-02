Confirmo, round da 445 mila euro guidato da CDP Venture Capital SGR

(Teleborsa) -, startup nata nel 2019 che punta a migliorare i processi che richiedono la firma a valore legale, ha chiuso un nuovoa cui hanno partecipato(con un investimento di 300 mila euro), LVenture Group, NextUp e business angel.Accelerata da LUISS EnLabs, il programma di accelerazione di LVenture Group, Confirmo informa l’utente che deve firmare un documento complesso in maniera interattiva e assistendolo durante il processo di acquisizione delle informazioni. L'app, grazie all’intelligenza artificiale,e genera il file del documento firmato riportando anche i risultati del test di apprendimento.Secondo la società, un'app del genere sarebbe utile anche nell'attuale, in quanto si potrebbe digitalizzare il processo per il consenso informato e certificare l'"Grazie ai fondi raccolti, Confirmo avrà le risorse per continuare l’espansione commerciale, la ricerca e lo sviluppo del prodotto volta a rendere la firma digitale di un documento sempre più consapevole, semplice e sicura grazie a strumenti digitali evoluti progettati a misura d’uomo e accessibili a tutti", ha dichiaratodi Confirmo."Nel percorso verso la digitalizzazione del nostro Paese è fondamentale riconoscere il valore di tutti gli elementi chiave che consentono di semplificare e ottimizzare i processi, a partire da quelli burocratici e amministrativi - ha commentato, responsabile Fondo Italia Venture II – Fondo Imprese Sud di CDP Venture Capital SGR - Per questo siamo felici di contribuire alla crescita di Confirmo".