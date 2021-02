Inps attiva la decontribuzione al Sud

(Teleborsa) -, che prevede agevolazioni contributive per l'occupazione in aree svantaggiate, dopo aver ricevuto il nulla osta dal Ministero del Lavoro e l'autorizzazione dalla Commissione Europea.La misura è applicabilee con la denuncia del prossimo mese le imprese potranno fruire dellrelativo sia al mese di febbraio che a quello di gennaio.L'agevolazione spetta alle imprese per i, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico. In particolare, èdella contribuzione mensile dovuta; aldei contributi dovuti per gli anni; alper gli anni