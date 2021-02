Istat, cresce ancora spesa Comuni per welfare locale

(Teleborsa) - "Nelprosegue la, iniziata nel 2014, dellaper ii: al netto dele del Servizio Sanitario Nazionale, ammonta a circa(pari allodella spesa per la protezione sociale), superando i livelli precedenti il declino del triennioE' quanto emerge dalnella quale si rileva che "rispetto alla spesa per i servizi sociali aumenta del 3,1% (circa 224 milioni di euro), passando daRispetto alla- si legge -allaii (28,8% contro 27,9%): il 66% è assorbito dalla previdenza, circa il 23% dalla sanità e solo l’11% dall’assistenza. La quota di spesa rivolta agliche include le risorse per le pensioni di anzianità e vecchiaia, è decisamente più alta (49% contro 40,3% della media europea) mentre sono più basse quelle per la disabilità (5,7% contro 7,6%) e per le famiglie con figli (4,1% e 8,3%)".I servizi sociali dei Comuni sono rivolti prevalentemente alleagli anziani e alle persone con disabilità (ambiti che assorbono l’82% delle risorse impegnate). Il 7,5% riguarda l’area Povertà e il disagio adulti, il 4,7% è destinato ai servizi per immigrati, rom, sinti e caminanti, una minima parte (0,3%) riguarda interventi per le dipendenze da alcol e droga e ilrimanente 5,4% è assorbito dalle attività generali e dalla multiutenza (sportelli tematici, segretariato sociale, ecc.).Il Report rileva anche che lecon tassi sopra la media nazionale per l’area disabili (+6,9%) e per il contrasto della povertà e del disagio adulti (+5,1%). L’incremento della spesa è in linea con la media nazionale per l’area dipendenze (+3,2%), poco al di sotto per le famiglie e i minori (+2,7%) mentre è più contenuto per l’area immigrati, Rom Sinti e Carminati (+1,3%) e per la multiutenza (+0,6%). Calano le risorse per gli anziani (-1,3%), cresciute l’anno precedente (+5,3%).presentasi passa daipro- capite della Calabria ai 540 della Provincia Autonoma di Bolzano. La spesa sociale del Sud è molto più bassa che nel resto d’Italia: 58 euro annui pro-capite contro una media nazionale di. Le Isole, trainate dalla Sardegna, toccano i 122 euro pro-capite, il Nord-ovest si attesta a 133, il Centro a137 e il Nord-est a177. Non solo:cresconoUna notizia positiva: prosegue, infatti,dei Comuniche nelè aumentata del 6,9%Si tratta - si legge - "delfra tutte le aree di utenza. Rispetto al 2003, primo anno in cui l’Istat ha raccolto i dati sulla spesa dei Comuni per interventi e servizi sociali, le risorse destinate alle persone disabili sono quasi raddoppiate: da un miliardo e 22 milioni di euro nel 2003 a 2 miliardi e 5 milioni di euro nel 2018".