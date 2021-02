Logistica, 50 proposte per la transizione energetica e digitale dal Freight Leaders Council

(Teleborsa) - Una reale svolta green per la, la dematerializzazione dei documenti di viaggio, la digitalizzazione delle supply chain, lo snellimento delle pratiche burocratiche e ladei processi. È questa laverso ladel settore tracciata dal Quaderno 29 “La logistica e il 2020. Nulla sarà più come prima” presentato questa mattina in un evento online dalIl documento è frutto di un lavoro congiunto che raccoglie il percorso del, un progetto voluto da(ente bilaterale del settore) e coordinato del FLC, che ha attivato la collaborazione tra 100 rappresentanti del settore riuniti durante tutto il 2020 per confrontarsi sull’evoluzione della logistica in uno dei momenti più duri nella storia dell’umanità.“La logistica – ha spiegato, Presidente del Freight Leaders Council - ha dimostrato la propria resilienza, ha già messo in atto grandi cambiamenti ed ora è pronta per la transizione energetica e digitale. Il Quaderno indica le azioni prioritarie da mettere in campo subito”. “Abbiamo evidenziato 50 proposte per semplificare e sburocratizzare l’industria della logistica – ha aggiunto, Presidente di Ebilog - Una sfida decisiva non solo per chi opera nella nostra filiera ma, molto più in generale, per garantire all’intera collettività la certezza di risorse e servizi all’altezza di un Paese più florido, più equilibrato e dinamico. Un progetto che ci vede davvero coinvolti tutti”.Il volume, si spiega in una nota, "affronta temi centrali per l’evoluzione del settore come la logistica urbana, rivoluzionata dall’esplosione dell’e dell’home delivery, i grandi flussi logistici interessati da cambiamenti epocali in termini die di equilibri nel commercio mondiale. Raccoglie 50 proposte per la semplificazione del settore, indicazioni per la svolta digitale, per l’impiego dei fondi del(PNRR) e, infine, grazie al contributo di OITAf (Osservatorio per il trasporto alimentare e del farmaco) un approfondimento sulla logistica del vaccino".