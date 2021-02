Recovery, CIA: "Agricoltura alleata del Ministero della Transizione ecologica"

(Teleborsa) - "Per rendere l’Italia più sostenibile, digitale e resiliente, ile puntare sullo sviluppo tecnologico e ambientale delle aree rurali, che rappresentano oltre il 50% della superficie nazionale con 11 milioni di cittadini". Lo afferma, presidente di, in audizione al Senato, aggiungendo che il settore primario si propone come, che dovrà gestire almeno 70 miliardi di fondi europei per la ripartenza."La scelta di creare il ministero della Transizione ecologica - sottolinea Scanavino - coglie il senso della grande sfida che abbiamo davanti e ci coinvolge pienamente e direttamente".L'agricoltura - spiega - avrà un, attraverso la funzione produttiva, che resta evidentemente prioritaria, ma anche per la tenuta dei territori e lo sviluppo integrato del Paese, "producendo energia da fonti rinnovabili, tutelando il paesaggio e gestendo le risorse idriche, salvaguardando il suolo e le foreste per prevenire il dissesto idrogeologico, migliorando la sostenibilità dei processi produttivi con nuove tecnologie digitali, blockchain e rinnovo del parco macchine per non inquinare”."Parliamo di un progetto nazionale di manutenzione del territorio, per il quale serve un Recovery Plan con, a partire dalle aree interne dove ancora nel 40% delle case non arriva il wi-fi", sottolinea il presidente di CIA, aggiungendo che "il rilancio dell’Italia ha bisogno di, con il contributo degli agricoltori italiani, custodi della terra e sentinelle del territorio, insieme a tutte le forze economiche e sociali del Paese"