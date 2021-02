Recovery, CNA: istituire cabina regia permanente tra Governo e parti sociali

(Teleborsa) - Per rafforzare ladel(Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ndr)con l’obiettivo dio che inda attività diLo ha sottolineato, Segretario Generale, nel corso dell’audizione davanti alle Commissioni bilancio e politiche UE del Senato sul piano nazionale di ripresa e resilienza, evidenziando che "dobbiamoche ci obbliga a dareall’l’importanza della campagna vaccinale, il cuiè la precondizione per poter liberare ledel Paese e guardare conPer CNA ilè laper "unanella capacità di programmare e realizzareorientati alladel Paese e aldel"."Lha abbandonando il rigorismo fine a sè stesso – ha detto Silvestrini – ed ha posto leche speriamo possano imprimere una accelerazione nello sviluppo e rafforzare l’identità comune. A noi, però, spetta laselezionare glinella ricostruzione. Ricostruire non vuole dire, però, tornare ad essere come eravamo ma immaginare e agire concretamente per realizzare unaal passodi questo secolo".