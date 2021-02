Regno Unito, richieste sussidio disoccupazione calano a sorpresa

(Teleborsa) -(claimant count), chesono risultati in calo di 20.000 unità, dopo aver riportato un incremento di 7.000 unità a dicembre. Il dato, pubblicato dall', risulta migliore delle stime di consensus che indicavano un aumento dei sussidi di 35.000 unità.Ilal 5,1% dal 5% di novembre e risulta in linea con le aspettative.114 mila unità, dopo le -88 mila unità del mese precedente. Le stime del mercato erano per una riduzione di 30 mila unità.Infine, ilha mostrato a dicembre un incremento del 4,1% escludendo i bonus (era atteso un +4%), rispetto al +3,6% precedente, mentre cresce del 4,7% includendo questa componente (consensus +4,1%) contro il +3,6% del mese precedente.