Tamburi informativa sull'acquisto di azioni proprie

(Teleborsa) -nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea del 29 aprile 2020, ha comunicato di aver, dal 15 al 19 febbraio 2021, complessivamente(pari allo 0,056% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 7,1712 euro, per un controvalore pari a 734.195,41 euro.TIP ha reso noto inoltre di averenel medesimo periodoad un prezzo di 1,696 euro, per un controvalore di 84.800,00 euro a dipendenti di TIP a seguito dell’esercizio di opzioni relative al “Piano di Incentivazione TIP 2014/2021”.Alla data del 19 febbraio, la investment e merchant bank indipendente e diversificata detiene 16.642.601 azioni proprie, pari al 9,026% del capitale sociale.A Milano, seduta negativa per, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,16%.