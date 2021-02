Tesmec, risultati preliminari confermano guidance 2020

Tesmec

(Teleborsa) - Iproforma dell’esercizio 2020 disi attestano a circa 173 milioni di euro, generando un Ebitda preliminare proforma pari a circa 23 milioni di euro, a conferma delle proiezioni di chiusura fornite al mercato dal Gruppo.Lapreliminare si attesta a circa 104 milioni di euro. Senza considerare l’impatto dell’aumento di capitale si sarebbe attestata a circa 128 milioni di euro;Ilrisulta pari a circa 282 milioni di euro al 31 dicembre 2020 rispetto ai 238 milioni al 30 settembre 2020;Il Consiglio di Amministrazione della Società per l’esame e l’approvazione del Progetto di Bilancio d’Esercizio di Tesmec e del Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2020 si terrà in data 12 marzo 2021.Ilha commentato: “Nonostante il 2020 sia stato un anno difficile, caratterizzato da eventi di natura straordinaria e non prevedibili come la pandemia da COVID-19,presentato al mercato durante il roadshow relativo all’aumento di capitale, che abbiamo chiuso con successo durante il quarto trimestre dell’anno., avendo a disposizione mezzi e risorse per far fronte agli sviluppi nei settori di riferimento. Il piano strategico del Gruppo si conferma, quindi, focalizzato su driver di crescita come la digitalizzazione, la sostenibilità e l’energy transition".