TIM: presentata lista board. Confermato ingresso Gorno Tempini

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione diha ufficialmente presentato la propriaper il prossimo triennio, approvandola all’unanimità nella riunione odierna. Il consiglio uscente di TIM, per statuto, deve esprimere i nomi di dieci consiglieri su quindici.Nella lista ci sono il presidente della società, l'amministratore delegato, Paola Bonomo (indipendente in quota Elliot), Franck Cadoret (indicato da),(amministratore delegato di), Arnaud de Puyfontaine (indicato da Vivendi), Cristiana Falcone (indipendente in quota Vivendi),(presidente di Cassa Depositi e Prestiti), Marella Moretti (indipendente in quota Vivendi), Ilaria Romagnoli (indipendente con un passato in Rotschild e).Si tratta di una rosa di candidati composta da 4 donne e 6 uomini, per un totale die il CdA sottolinea che "si è inteso coniugare il valore della continuità con quello del rinnovamento, introducendo accanto a 6 consiglieri in carica (tra i quali il presidente e l’amministratore delegato) 4 candidati conin termini di esperienza lavorativa, formazione e percorso professionale"."Vorrei esprimere i miei più sentiti e sinceri ringraziamenti al consiglio uscente per il lavoro svolto nei tre anni del mandato che sta per concludersi - ha commentato il presidente- L’alto valore professionale e umano dei componenti il consiglio ha consentito questo risultato"."Vorrei anche esprimere la mia personale soddisfazione per le modalità con cui si è svolto il processo che ha portato alla selezione della lista del consiglio che verrà presentata alla prossima assemblea in vista del rinnovo dell’organo consiliare. Una- ha aggiunto - che contempera la necessaria continuità con l’opportuno rinnovamento rispetto al consiglio uscente, a vantaggio della delicata trasformazione dell’azienda e degli obiettivi di digitalizzazione del Paese".Le proposte accessorie sono in continuità con la situazione esistente, evidenzia una nota della società: una composizione di 15 consiglieri; una durata del mandato pari a tre esercizi, sino all’assemblea chiamata all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023; un compenso complessivo di 2.200.000 euro lordi l’anno (esclusi i consiglieri con cariche speciali), affidando al consiglio di amministrazione di nuova nomina l’importo complessivo effettivo e il suo riparto fra i singoli consiglieri.