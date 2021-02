Tokyo chiusa per festività. Misto il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Chiusa la borsa diper festività mentre mostrano segni misti le altre piazze d'estremo oriente dopo il calo messo a segno da Wall Street, la vigilia. Cede alle vendite l'che chiude in calo dello 0,61%.In rialzo(+1,17%); consolida i livelli della vigilia(-0,16%).Positivo invece(+0,42%); con analoga direzione, in denaro(+0,7%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,08%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,01%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,05%.Il rendimento dell'tratta allo 0,12%, mentre il rendimento delè pari al 3,27%.