Wall Street chiude in negativo

(Teleborsa) - A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 31.522 punti, mentre, al contrario, perde terreno l', che si ferma a 3.877 punti, ritracciando dello 0,77%.In netto peggioramento il(-2,63%); come pure, in rosso l'(-1%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+3,47%) e(+0,98%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,26%),(-2,15%) e(-1,94%).Al top tra i(+4,48%),(+3,85%),(+3,63%) e(+3,38%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,77%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,65 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,98%.Sensibili perdite per, in calo del 2,64%.Al top tra i, si posizionano(+12,07%),(+9,42%),(+8,86%) e(+7,48%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -8,80%.In apnea, che arretra dell'8,52%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,35%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,15%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 8,6%; preced. 9,1%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 1%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 90 punti; preced. 89,3 punti)16:00: Vendita case nuove, mensile (atteso 2,1%; preced. 1,6%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -2,43 Mln barili; preced. -7,26 Mln barili)14:30: PIL, trimestrale (atteso 4,1%; preced. 33,4%)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 1,1%; preced. 0,2%).