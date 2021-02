A2A, conti 2020: EBITDA a 1,19 miliardi, investimenti in crescita

A2A

(Teleborsa) - La multi-utility italianachiude il 2020 con un, stabile rispetto all'anno precedente, secondo i risultati preliminari esaminati oggi dal CdA. Glisono stati pari a 738 milioni di euro, in crescita di 111 milioni rispetto ai livelli già elevati registrati nel 2019 (627 milioni) e l'80% di essi sono classificabili come "sostenibili"."I dati preliminari del 2020 confermano la capacità e la solidità del gruppo A2A", ha commentato l’amministratore delegato. "Siamo riusciti a mantenere stabile la nostra redditività operativa e a contribuire allo sviluppo del Paese tramite investimenti a livelli record (+18% rispetto al 2019), la maggior parte dei quali coerenti con gli", ha aggiunto.La contrazione della Business Unit Energia, che si è verificata nella prima parte dell’anno e dovuta principalmente ad uno scenario energetico molto debole, è stata seguita da un decisosia nel segmento Generazione sia nel Retail (con l'aggiunta di 263 mila clienti nel mercato libero rispetto al 31 dicembre 2019).La Posizione Finanziaria Netta risulta pari a 3,47 miliardi di euro (3,15 miliardi di euro al 31 dicembre 2019). Il rapporto PFN/Ebitda risulta pari a 2,9x (2,6x nell’esercizio 2019). Oltre ai risultati finanziari, la società ha evidenziato che nel 2020 sono staterispetto al 2019.Le vendite di energia verde hanno raggiunto 3,9 TWh (+70% rispetto al 2019) e il 99,8% dei rifiuti raccolti sono stati trasformati in materia o energia. Nel corso dell'anno scorso ci sono stateall’interno del gruppo, che hanno determinato una variazione netta dell’organico di 160 unità, per un totale di 12.396 dipendenti.