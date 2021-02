BBVA valuta di tagliare 3.000 posti di lavoro in Spagna

BBVA

(Teleborsa) -gruppo bancario spagnolo originario dei Paesi Baschi, sta valutando la possibilità dia, che corrispondono a circa il 10% dei dipendenti nel Paese, secondo quanto riporta il quotidiano economico spagnolo Expansion, citando fonti a conoscenza della situazione.Il mese scorso, l'amministratore delegato della bancaaveva dichiarato che l'istituto di credito stava esaminando l'implementazione di piani di riduzione dei costi in aree geografiche a bassa crescita, "compreso unIl mercato spagnolo, analizzando i risultati del 2020,, meno dei proventi realizzati in Messico e Turchia, e appena sopra (11%) quelli in USA e Sud America.sta scambiando in leggero ribasso rispetto alla vigilia, ina 4,588. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso erratico con resistenza vista a quota 4,616 e primo supporto stimato a 4,552.