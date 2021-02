Coldiretti: 5mila ristoranti in mano a criminalità

(Teleborsa) - Lesono particolarmente preoccupanti per la filiera agroalimentare con lafinanziariamente dal crack dia causa delle conseguenze dell’emergenza Covid. E’ quanto afferma Coldiretti in riferimento all’ultima Relazione semestrale della Dia, su dati Ismea. La criminalità è arrivata a controllarecon l’agroalimentare che è divenuto una delle aree prioritarie di investimento della malavita che ne comprende la strategicità inperché consente di infiltrarsi in modo capillare nellacontenuto nella Relazione semestrale della Dia trova particolare fondamento nella filiera agroalimentare dove pesa la crisi diin molte strutture economiche che sono divenute più vulnerabili ai ricatti e all’usura Le operazioni delle Forze dell’Ordine - prosegue Coldiretti - svelano gli interessi delle organizzazioni criminali nel settore agroalimentare ed in modo specifico nella ristorazione nelle sue diverse forme,In questo modo la malavita si appropria di vasti compartidistruggendo la concorrenza e il libero mercato legale e soffocando l’imprenditoria onesta, ma anche compromettendo in modo gravissimo la qualità e la sicurezza dei prodotti, con l’effetto indiretto di minare profondamente l’immagine dei prodotti italiani e il valore del marchio"Gli ottimi risultati dell’attività di contrasto confermano la necessità dicon la riforma dei reati in materia agroalimentare" afferma il Presidente della Coldirettii nel sottolineare che in questo contesto diventa più urgente l’approvazione delle proposte di riforma dei reati alimentari presentate daPresidente del comitato scientifico dell’Osservatorio Agromafie promosso da Coldiretti”.