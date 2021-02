ENAC si aggiudica bando europeo di gemellaggio con Autorita` aviazione civile della Giordania

(Teleborsa) - Al termine di una procedura di selezione europea è stato assegnato all'il bandoper affiancare l'. Il nuovo progetto – annuncia l'Enac in una nota – si pone l'obiettivo di rafforzare e armonizzare la regolazione della sicurezza dell'aviazione civile in Giordania migliorando la struttura organizzativa nazionale e le capacita` tecniche degli stakeholder, in conformita` con gli Standards And Recommended Practices (SARPs) dell'International Civil Aviation Organization (Icao), con la legislazione europea sulla sicurezza aerea e con le relative best practices.– spiega l'Enac – sono programmi di gemellaggio istituzionale, finanziati dall’Unione Europea, per l'assistenza su specifiche tematiche attraverso una stretta collaborazione tra l'Amministrazione del Paese beneficiario e il soggetto affidatario, che svolge il ruolo di affiancatore. L'Enac gia` in passato si e` aggiudicato bandi europei qualificandosi come Ente di supporto all'Autorita` per l'Aviazione Civile Albanese, Egiziana, e Libanese.Nel dettaglio il gemellaggio con la Giordania e`, ha unae vedra` coinvolti, per conto dell'Enac, 15 esperti dell'Ente coordinati dal, che coadiuveranno l'Autorita` giordana per gli aspetti che riguardano la security e le facilitazioni nel trasporto aereo."Poter svolgere nuovamente il ruolo di affiancamento di un Ente omologo – commenta– rappresenta un ulteriore riconoscimento del rilievo internazionale che l'Enac ha conquistato negli anni grazie alla professionalita`, all'impegno e alla dedizione del proprio personale e dell'amministrazione. I Twinning Project costituiscono, al contempo, delle sfide importanti che assumiamo per trasmettere le competenze acquisite in campo tecnico, economico e, piu` in generale, di regolazione, ad altri Paesi che necessitano di un supporto per adottare ulteriormente gli standard di sicurezza internazionali".