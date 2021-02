Gas serra, effetto covid: nel 2020 giù del 9,8%

(Teleborsa) - Per ilsi stimadi gas serra a livello nazionale rispetto al 2019. E' quanto indica l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientaleche parla disoprattutto per via delle misure restrittive legate all'emergenza sanitaria da Covid-19.Per la definizione - viene chiarito - servono ancora alcune informazioni ma l'abbattimento delle emissioni dovrebbe essere stato del 9,8% "a fronte di una riduzione prevista del Pil dell'8,9%". Cosa, quest'ultima, che conferma il "disaccoppiamento" tra andamento emissioni e indice economico.Secondo l'Istituto "l'andamento stimato è dovuto alla riduzione delle emissioni per lacon un "meno 12,6%". Ma anche "come nell'industria con un "meno 9,9%", nei trasporti con un "meno 16,8%" a causa della riduzione del traffico privato nelle città, e per il riscaldamento con un "meno 5,8%" per via della chiusura parziale o totale degliI dati ufficiali definitivi dell'Ispra per il 2019 mostrano "una diminuzione delle emissioni di gas serra rispetto al 2018 del, mentre nello stesso periodo si è registrato una crescita del Pil pari allo 0,3%". Confrontando questo elemento con la stima di riduzione delle emissioni per il 2020 e il PIL - segnala ancora l'Istituto - "si conferma, in linea generale, il