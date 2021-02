Mercato obbligazionario, il 2021 è iniziato in ritirata

(Teleborsa) -, registrando la, a causa della fiducia degli investitori su una ripresa economica, stimolata dai, e dal conseguente emergere di. Proprio questa prospettiva e quella un graduale aumento die tassi d'interesse di riferimento, infatti, ha fatto risalire i rendimenti dei bond, penalizzando il mercato obbligazionario.Secondo i Financial Times, l'indice, che replica l'andamento di titoli rappresentativi di 70 trilioni di dollari di debito,dalla fine dello scorso anno in termini di total return, un indicatore che tiene conto delle variazioni di prezzo e del pagamento degli interessi. Si tratta della peggiore performance trimestrale dalla metà del 2018 e della battuta d'arresto più forte degli ultimi sei anni.L'dopo la vittoria elettorale dei Democratici e l'approvazione di un maxi piano di stimoli per l'economia - ricorda il quotidiano finanziario britannico - ma ilsi è fattoed ha colpito soprattutto ipiù esposti all'erosione dei rendimenti. I più colpiti sonocon un total return sceso di oltre il 9% quest'anno.Parallelamente, i, con idecennali che hanno raggiunto un rendimento % dallo 0,9% di inizio anno. Anche i rendimenti deisono saliti oltre i livelli pre-pandemia, mentrehanno superato lo 0,1% per la prima volta dal 2018 ed isono sulla buona strada per realizzare il più ampio aumento trimestrale dal 2013.