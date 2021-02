Mondo TV porta i MeteoHereos nelle Filippine

Mondo TV

(Teleborsa) - Il Gruppoha sottoscritto con GMA Networks Inc. primario gruppo televisivo delle Filippine, l’accordo di licenza della serie MeteoHeroes, prodotta da Mondo TV con MOPI e attualmente in produzione, insieme ad altri programmi della library di Mondo TV.Il contratto prevede laper la trasmissione televisiva e OTT della serie nelle Filippine e in lingua Tagalog sui canali internazionali operati dal licenziatario.L’accordo - spiega una nota - conferma l’alta vendibilità della serie MeteoHereos, di cui è già stata lanciata anche la seconda stagione, ponendo le premesse per un successo internazionale del prodotto anche sotto il profilo del licensing & merchandising.