Wall Street resta al palo

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 31.537 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con chiusura su 3.881 punti.In frazionale calo il(-0,22%); senza direzione l'(+0,06%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,61%),(+1,05%) e(+0,80%). Il settore, con il suo -0,49%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,75%),(+1,95%),(+1,47%) e(+1,42%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,95%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,63%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,96%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,92%.Tra idel Nasdaq 100,(+7,68%),(+4,90%),(+3,00%) e(+2,32%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,77%.In caduta libera, che affonda del 4,23%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,06 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 4,04%.