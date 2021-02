Acqua, luce e gas, ARERA: bonus automatici per 2,6 milioni famiglie

(Teleborsa) - "Scatta il riconoscimento automatico dei bonus sociali di sconto per leper le famiglie in stato di disagio economico (con ISEE non superiore a 8.265 euro)". Lo comunica l'ARERA-Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in una nota spiegando che, allebastera` compilare la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) dell'Isee per ottenere laViene superato così "il vecchio meccanismo di bonus su richiesta, che negli anni aveva di fatto limitato gli sconti solo a un terzo dei potenziali beneficiari", spiega l'autorità precisando che "il meccanismo ha validita` dal primo gennaio 2021. Ogni bonus avra` una durata dia partire dalla data di ammissione alla riduzione. La data di effettiva erogazione dipende dal tipo di bonus. Nella fase di prima applicazione, le verifiche funzionali all'ammissione alleArera precisa che "per il, cioe` la riduzione per quei soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali salvavita, si dovra` continuare a presentare la richiesta presso i Comuni o i Caf abilitati".L'Autorita` - la cui deliberazione tiene conto delle osservazioni del Garante per la Privacy - ha definito le modalita` di erogazione che dovranno essere applicate dagli operatori per garantire il riconoscimento agli aventi diritto, anche di eventuali"Peril cliente avra` modo di verificare in bolletta l'applicazione del bonus, perche´ il venditore dovra` mettere in evidenza tale voce", spiega ancora Arera. I bonus sociali luce e gas sono applicati, infatti, direttamente in bolletta oppure, nel caso di fornitura centralizzata (condominiale), pagato una volta l'anno, per il bonus idrico, con assegno circolare e, per il bonus gas, con bonifico domiciliato ritirabile agli sportelli di Poste italiane.Leper avere diritto ai bonus per disagio economico restano le stesse, cioe` appartenere alternativamente a un nucleo familiare: con indicatore Isee non superiore a 8.265 euro; con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore Isee non superiore a 20.000 euro o titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza. Inoltre, uno dei componenti del nucleo familiare Isee deve risultare titolare di una fornitura elettrica/gas/idrica per usi domestici attiva (o sospesa per morosita`) o usufruire di una fornitura centralizzata gas/idrica attiva e per usi domestici.