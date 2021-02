Bankitalia, Luigi Federico Signorini è il nuovo direttore generale

TIM

(Teleborsa) - Èil nuovo direttore generale della Banca d'Italia, dopo cheè diventato il ministro dell'Economia del Governo Draghi. "Il consiglio superiore della Banca d'Italia, in seduta straordinaria, su proposta del governatore, ha nominato direttore generale Luigi Federico Signorini,", ha scritto la banca centrale in una nota.Signorini, 65 anni, è vicegovernatore dal 2013, dopo una carriera trascorsa principalmente presso la banca centrale. Si è laureato in economia all'Università di Firenze, dove a un certo punto è stato, professore lì negli anni '80. Ha anche studiato economia ad Harvard con una borsa di studio della Banca d'Italia.È entrato neldella Banca d’Italia nel 1982, occupandosi di politica industriale e congiuntura. Tra il 1986 e il 1995 è a Firenze, nel nucleo di ricerca economica per la Toscana. Dopo essere tornato al Servizio Studi, nel 2007 è diventato capo del Servizio statistiche economiche e finanziarie. Nel 2008 è passato in, dove è stato responsabile prima del Servizio Normativa e politiche, poi del Servizio Supervisione gruppi bancari. Nel 2012 è diventato direttore centrale dell’Area Vigilanza bancaria e finanziaria.Secondo lo statuto di Bankitalia, la, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Consiglio dei ministri.Degli undici predecessori di Signorini come numeri due della Banca d'Italia dal 1959 ad oggi, sette sono poi passati ad, dal Ministero dell'Economia fino alla Presidenza della Repubblica (è il caso di). Prima di Franco,(DG nel 2019) è entrato nell'executive board della BCE e(direttore generale dal 2013 al 2019) è diventato presidente di