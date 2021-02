Borse europee in cauto rialzo. Piazza Affari si allinea

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, sostenuti dai livelli record degli indici azionari americani grazie alleSul mercato valutario, l'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,41%. Perde terreno l', che scambia a 1.789,5 dollari l'oncia, ritracciando dello 0,84%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,47%.Invariato lo, che si posiziona a +99 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,72%.incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,44%. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,43%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,39% a 23.187 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 25.225 punti.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+1,29%),(+1,29%) e(+1,19%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,38%),(-0,65%) e(-0,47%).Tra lea grande capitalizzazione, brilla, con un forte incremento (+13,06%) che ha alzato il velo sui conti 2020 e sull'outlook 2021 Tra le banche, in luce, con un ampio progresso dell'1,69%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,33%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,30%, all'indomani dei risultati.Giù, che prosegue le contrattazioni a -8,56%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,93%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,05%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,88%.Tra i(+3,38%),(+2,88%),(+2,76%) e(+2,49%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,31%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,14%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,78%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,77%.