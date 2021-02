Brilla Tenaris dopo conti e outlook 2021

Tenaris

(Teleborsa) - Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 9,26%.Il Gruppo, prima dell'avvio delle contrattazioni, ha alzato il velo sui risultati 2020 giudicati dal mercato migliori delle aspettative, ed ha fornito uncon il management che prevede una "graduale ripresa delle vendite".Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alrispetto all'indice di riferimento.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 8,635 Euro. Rischio di discesa fino a 8,221 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 9,05.