Coop avvia la campagna "Close the gap - riduciamo le differenze"

(Teleborsa) -e combatte le disparità. Prende il via, una campagna fatta di azioni e impegni, che coinvolge tutte le cooperative di consumatori, dipendenti, soci e fornitori di prodotto a marchio. La testimonianza del desiderio dell'azienda, che impiega il 70% di donne, di fare la propria parte perNell'ambito del Global Gender Gap Index,: figura altra i 153 censiti e al 17esimo sui 20 dell’Europa Occidentale (peggio di noi solo Grecia, Malta e Cipro). La pandemia ha aggravato queste disparità, con un'emorragia di posti di lavoro più accentuata per le donne ed un aggravamento causato dallo smart working."Vogliamo percorrere con maggiore decisione la strada a favore di una cultura della diversità e dell’inclusione, con l’idea di darci obiettivi non di facciata", spiega, Presidente Coop Italia, aggiungendo che "il principio dell’integrazione e dell’eguaglianza è parte costitutiva dell’essere cooperativa".E in previsione dell’8 marzo si è voluto partire da un atto simbolico ma concreto, rilanciando la petizione "Stop Tampon Tax! Il ciclo non è un lusso" sulla piattaforma Change.org promossa dall’associazione "Onde Rosa" per tagliare l'IVA sugli assorbenti, che viene mantenuta al 22% eccetto che per quelli compostabili e lavabili.I cantieri di lavoro avviati nella campagna “Close the Gap” sono sia esterni che interni. Tra i secondi anche la messa a punto presso il centro di formazione delle cooperative di consumatori "Scuola Coop" di un percorso specifico per migliorare consapevolezza e informazione, a partire dai gruppi dirigenti per allargare la formazione per la prima volta a quei fornitori del prodotto Coop e dei territori dove operano le cooperative che volontariamente volessero aderire.