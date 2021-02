Credito, ABI: proseguire nelle misure di sostegno alle imprese per superare pandemia

(Teleborsa) - Il Direttore generaleha ribadito che vista la durata dellasuperiore alle aspettative occorre andare avanti e rafforzare ledialle imprese "fino a quando gli effetti della pandemia non saranno riassorbiti". Nel frattempo serve "prevedere una uscita graduale da queste misure" e "intervenire sul quadro regolamentare affinché le banche possano svolgere pienamente il loro ruolo a supporto del piano di rilancio dell’Italia”.L'occasione è stata l'apertura della due giorni “”, un evento per fare il punto sul ruolo del settore finanziario a sostegno dell’economia, alle prese con lo sviluppo dellae la sfida della, con le nuove modalità di interazione con la clientela e il costante impatto della regolamentazione europea. Sabatini nel suo intervento ha confermato il sostegno del mondo bancario verso il comparto produttivo e dei lavoratori.Come si sottolinea in una nota, l'ABI ha riconosciuto l'impegno dellenegli interventi straordinari in favore delle imprese danneggiate dalla pandemia (ad esempio con ilsugli aiuti di Stato, l'iniziativa dell'per una maggiore flessibilità nel trattamento prudenziale delle) e a tal fine, insieme alle Associazioni d'impresa ha chiesto alla Commissione europea l’della durata deicoperti da garanzia pubblica nel quadro delle regole sugli aiuti di Stato. "Il periodo didi questi finanziamenti è infatti troppo stretto per consentire a imprese, così duramente provate dalla pandemia, di rimborsare i prestiti e, allo stesso tempo, rilanciare la propria attività", ha sottolineato l'Associazione Bancaria Italiana.