Il Sole 24 Ore, approvato Piano 2021-2024: focus su digitale e taglio costi

Il Sole 24 Ore

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione deha approvato oggi ilche si basa su una strategia digital first per arricchire l'offerta editoriale, un efficientamento dei processi e la riduzione di tutti i costi di funzionamento, incluso ilper tutte le categorie professionali. Confermato per il 16 marzo il lancio del nuovo formato del quotidiano cartaceo.Il Piano 2021-2024 conferma il progressivo miglioramento degli indicatori economici e finanziari, con una crescita dei ricavi consolidati e una riduzione dei costi. Rispetto al Piano 2020-2023 post Covid le stime aggiornate "", sottolinea la società, con un’accelerazione negli anni successivi.La società registra, per gli esercizi 2021 e 2022, un, principalmente per effetto dell’accelerazione degli investimenti e della dinamica degli esborsi connessi agli oneri di ristrutturazione del personale, per poi migliorare progressivamente negli esercizi successivi durante l’arco di Piano.Il piano prevede che iper 178 milioni di euro del 2020 (stime post Covid) diventino, che l'EBITDA di 15 milioni salga a 54 milioni e che l'EBIT negativo per 2 milioni diventi positivo per 36 milioni.