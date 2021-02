Juventus, perdita di 113,7 milioni di euro in secondo semestre 2020

Juventus

(Teleborsa) - Lachiude il primo semestre dell’esercizio 2020/2021 (l’esercizio non coincide con l’anno solare, ma con il periodo 1° luglio-30 giugno, quello di svolgimento della stagione sportiva) con una, rispetto alla perdita di 50,3 milioni del primo semestre dell’esercizio precedente.L’incremento della perdita, sottolinea la società, è imputabile a(-19,9%), correlati a minori proventi da gestione diritti da calciatori (55 milioni) e agli effetti della pandemia sui ricavi da gare e vendite di prodotti e licenze (39 milioni complessivi). Questi effetti negativi sono stati in parte compensati dai, anche a causa del numero più alto di partite disputate nel periodo in questione (27 milioni).I costi operativi, gli ammortamenti e gli accantonamenti netti sono risultati stabili. Ildel gruppo al 31 dicembre 2020 è pari a 125,5 milioni di euro e la variazione rispetto al saldo di 239,2 milioni del 30 giugno 2020 deriva dal risultato del semestre (-113,7 milioni).L’netto al 31 dicembre 2020 ammonta a 357,8 milioni di euro (385,2 milioni al 30 giugno 2020). Il miglioramento di 27,4 milioni, che sconta l’effetto negativo dell’intervenuto consolidamento della B&W Nest S.r.l. e dei relativi debiti finanziari per 15,2 milioni, è stato determinato dai flussi positivi della gestione operativa (+16,2 milioni) e dagli(+46,2 milioni netti, di cui € 55,2 milioni derivanti dalla cessione prosoluto dei crediti vantati verso società calcistiche estere).