Sblocco licenziamenti, Bonomi: "Serve norma transitoria"

(Teleborsa) - "Nessun imprenditore sta pensandoNoi abbiamo parecchie aziende che ci stanno sottolineando la difficoltà di trovare profili professionali da inserire in azienda". Lo ha detto il Presidente di Confindustria,, ai microfoni di Rtl 102.5, in merito alla scadenza, il 31 marzo, del divieto di licenziare. "Noi dobbiamo fare unaha aggiunto.Secondo Confindustria, è corretto sostenere con una"le aziende che sono soggette a restrizioni per i decreti normativi o per quei settori che sono fortemente in crisi, come commercio e turismo ma "le aziende che non hanno questi problemi potrebbero, che, peraltro, pagano le aziende versando 3 miliardi l'anno all'Inps e ricevendo indietro prestazioni solo per 600 milioni" e per queste imprese "ci sono da"Dobbiamo dare anche il- ha proseguito ancora il numero uno degli Industriali - che si sta andando verso una normalizzazione per consentire di avere la serenità di fare investimenti e" altrimenti ""Spero che il Governo ci convochi al più presto per lavorare tutti insieme ad un protocollo che permetta l'utilizzo delle fabbriche proprio per accelerare ilL'idea di utilizzare le fabbriche per vaccinare i lavoratori e le loro famiglie "nasce dal fatto - ha aggiunto Bonomi - che noi dobbiamo accelerare il processo vaccinale perchèHo rilevato con piacere che anche ieri il segretario Landini ha dato una sua disponibilità di massima a ragionare su questa ipotesi".Infine, sui: "sono state utilizzate solo il 73% delle dosi consegnate, quindi il problema non è tanto avere dosi, perchè è vero che ci sono ritardi ma le aziende come Astrazeneca hanno garantito che recupereranno, il tema che preoccupa è