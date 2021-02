Tenaris: ricavi in calo nel 2020, perdita a 642 milioni

Tenaris

(Teleborsa) -chiude il 2020 conin contrazione del 29% a 5,14 miliardi di dollari ed unper 642 milioni a fronte di un utile di 731 milioni di dollari dell'anno precedente. Ebitda dimezzato a 638 milioni di dollari (-53%).Proposto unagli azionisti pari 0,14 dollari per azione comprensivo della cedola ad interim.. In questo contesto ancora incerto "per gran parte dell'anno" - fa sapere Tenaris nella nota dei conti -. Nel nel primo trimestre, tuttavia, "il nostrosarà influenzato per circa 20 milioni di dollari da costi aggiuntivi e perdite di produzione negli Stati Uniti e in Messico associate alla carenza di gas e energia elettrica del Texas di questo mese".