Trasporto aereo, IATA peggiora stime: perdite di cassa fino a 95 miliardi

(Teleborsa) -, a seguito della continua contrazione dei voli collegata alle restrizioni ai viaggi, e non ci si attende unprima del, contro precedenti stime che indicavano una cassa positiva già a partire dal 4° trimestre di quest'anno. Le previsioni sono della, organizzazione internazionale rappresentativa del settore, in considerazione dei dati sulle prenotazioni della prossima estate.“Con i governi che stanno rafforzando le restrizioni alle frontiere, il 2021 si preannuncia un anno molto più difficile di quanto previsto in precedenza", conferma, Direttore generale e CEO della IATA, aggiungendo "saranno necessari ulteriori aiuti di emergenza da parte dei governi"."Un'industria aerea funzionante - sottolinea - può alla fine stimolare la ripresa economica post Covid, ma ciò non accadrà se ci saranno fallimenti prima che la crisi finisca. Se i governi non sono in grado di aprire i confini, avremo bisogno che aprano i loro portafogli con aiuti finanziari per mantenere redditizie le compagnie aeree".Le attuali stime indicano che sarà bruciata cassa, nel 2021, per una cifra compresa, il doppio rispetto ad una precedente previsione che indicava un valore di 48 miliardi di dollari.La stima poggia su un debole inizio del 2021 per il settore del trasporto aereo e sulla convinzione che la prima metà del 2021 sarà peggiore di quanto anticipato. Le(luglio-agosto) sono attualmenterispetto ai livelli di febbraio 2019 (i confronti con il 2020 sono distorti a causa degli impatti del COVID-19). Ciò è dovuto al fatto che i governi hanno inasprito le restrizioni di viaggio in risposta alle nuove varianti di COVID-19.La IATA delinea anche due scenari - uno più ottimistico, l'altro peggiore - che avranno ripercussioni dioverse sull'evoluzione dle traffico aereo e sulle stime relative al cash.Nello, le restrizioni ai viaggi diminuiranno gradualmente al progredire delle vaccinazioni, appena in tempo per risvegliare una "tiepida domanda" durante l'alta stagione estiva; lasi attesterebbee la stima disarebbe pari adi dollari, con un evidente e progressivo miglioramento dai -33 miliardi attesi nel primo trimestre ai -7 miliardi previsti per il quarto.Nello, i governi manterranno "significative restrizioni" ai viaggi durante la stagione estiva; lasi attesterebbe in questo casoe le stime diindicano una, con un miglioramento meno evidente dai -33 miliardi del primo trimestre ai -16 miliardi del quarto.