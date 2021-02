Vaccino Covid, FDA: efficacia J&J monodose al 72%. Pfizer: 2 miliardi di dosi nel 2021

Johnson&Johnson

BioNTech

Pfizer

(Teleborsa) - La(FDA) – l'agenzia regolatoria americana per i farmaci – ha esaminato ildie stabilito che garantisce una forte protezione contro i casi gravi e la morte da. Presto – secondo quanto ha riportato il Washington Post già da questo fine settimana – gli Stati Uniti potrebbero quindi fare affidamento anche sulle dosi di un terzo produttore di vaccini anti-Covid dopoIn base ai risultati ottenuti dalla FDA il vaccino ha mostrato un, con un'efficacia dell'anche se tale percentuale è diminuita nelle persone con più di 60 anni. La sperimentazione clinica è avvenuta su un campione di 45mila persone. In particolare, il vaccino J&J sembra mostrare un’elevata efficacia nel bloccare l’(87,8%) e quindi risulterebbe molto utile per rallentare il diffondersi del contagio: tali risultati però sono stati ottenuti da test su un numero inferiore di individui e devono ancora essere consolidati. Il vaccino Johnson & Johnson è basato su vettori virali che utilizzanoche non possono replicarsi e che veicolano i geni del Covid nelle cellule.Altri aspetti positivi del vaccino che sono emersi dai test riguardano le modalità di– anche alle normali temperature di refrigerazione e fino a tre mesi – e una buona risposta alla, al momento la più temuta tra quelle in circolazione. Negli ultimi test, infatti, il vaccino J&J sembra aver mostrato un'efficacia complessiva (64%) in Sud Africa superiore a quella mostrata negli esami precedenti: se confermati sarebbe il migliore contro la variante. L'ha prenotato 26 milioni di dosi del vaccino ma dagli Stati Uniti arrivano già le prime in merito ai primi ritardi nella produzione.Nel frattempoha ottenuto la licenza di produzione per il vaccino sviluppato in partnership conche ha annunciato quindi di essere in grado per il 2021 di produrre, il 50% in più di quanto previsto in precedenza per quest'anno. "Stiamo facendo progressi sulle iniziative chiave: modifica dei processi di produzione nell'impianto a Puurs, completata con successo; il sito produttivo di BioNTech ha ricevuto la licenza di produzione e inizieremo la produzione per la convalida di EMA a febbraio, secondo i piani precedentemente annunciati", ha spiegato all'Ansa la casa farmaceutica.