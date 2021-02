Coronavirus, nel mondo oltre 113 milioni di casi e 2,5 milioni di morti da inizio pandemia

(Teleborsa) - Salgono amentre iI dati riportati dallaparlano di 113.002.186 contagi e 2.507.624 decessi a livello globale.Con 28.413.373 casi accertati e 508.307 morti gli Stati Uniti sono il Paese più colpito. A preoccupare è soprattutto la. In occasione discorso per celebrare il traguardo dei 50 milioni di vaccini somministrati in Usa, invitando a mantenere l'attenzione alta mettendo in pratica ogni misura prevista per il contenimento del contagio, ilha avvertito che "i contagi" del coronavirus nel Paese "potrebbero nuovamente aumentare a causa delle nuove varianti". Secondo i dati comunicati dai Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie negli Usa sono almeno 2.157 casi di varianti – individuate per la prima volta nel Regno Unito, in Sud Africa e in Brasile – segnalati negli Stati Uniti. La stragrande maggioranza di questi casi, 2.102, è rappresentata dallaoriginariamente rilevata nel Regno Unito. Questa variante è stata trovata in 43 stati. Quasi un quarto dei contagi è stato confermato in Florida. Inoltre, ci sono 49 casi totali di una: sono stati accertati in 14 stati e a Washington, DC. Infine, sono stati scoperti sei casi totali della variante P.1 collegata al Brasile, in cinque diversi Stati Usa.Sopra i 3 milioni di casi anche(11.063.491),(10.390.461),o (4.166.727), Russia (4.164.802),(3.746.475),(3.180.212). Sopra i 2 milioni di contagi l'(2.868.435),(2.674.766),a (2.427.069),(2.241.225),(2.093.645) e(2.069.370).