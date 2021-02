Debole il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza debole per la borsa di Wall Street con gli investitori ancora una volta spaventati da un brusco ritorno dell'inflazione negli USA. Timori riacutizzati dal trend dei tassi dei Treasuries decennali che ieri sono schizzati al record dal 14 febbraio del 2020. Sul fronte macroeconomico, crescono le spese delle famiglie americane a gennaio, in scia alla crescita dei redditi oltre le aspettative Sulle prime rilevazioni, illima lo 0,33%, mentre, al contrario, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 3.840 punti. In rialzo il(+1,03%); con analoga direzione, poco sopra la parità l'(+0,31%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,04%),(+0,90%) e(+0,54%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,96%),(-0,65%) e(-0,55%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,26%),(+1,14%),(+0,96%) e(+0,95%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,32%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,26%.In caduta libera, che affonda del 2,10%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,30%.Tra i(+6,48%),(+3,72%),(+3,52%) e(+3,02%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,88%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,46%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,27%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,17%.